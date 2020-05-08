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Бержевен: твёрдо верим, что Романов станет важной частью «Монреаля» на долгие годы

Бержевен: твёрдо верим, что Романов станет важной частью «Монреаля» на долгие годы
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание контракта с российским защитником Александром Романовым.

«Мы очень рады подтвердить, что пришли к соглашению с Романовым. Александр — молодой, крепкий и очень надёжный защитник, который полон решимости продолжить карьеру в НХЛ. Он является одним из наших молодых «проспектов», и мы твёрдо верим, что Романов станет важной частью нашей защитной бригады на долгие годы», — приводит слова Бержевена пресс-служба НХЛ.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где он был признан лучшим защитником турнира.

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