Бержевен: твёрдо верим, что Романов станет важной частью «Монреаля» на долгие годы

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал подписание контракта с российским защитником Александром Романовым.

«Мы очень рады подтвердить, что пришли к соглашению с Романовым. Александр — молодой, крепкий и очень надёжный защитник, который полон решимости продолжить карьеру в НХЛ. Он является одним из наших молодых «проспектов», и мы твёрдо верим, что Романов станет важной частью нашей защитной бригады на долгие годы», — приводит слова Бержевена пресс-служба НХЛ.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. Александр является в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где он был признан лучшим защитником турнира.