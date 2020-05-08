«Спартак» подписал новый контракт с защитником Александром Никишиным

Хоккейный клуб «Спартак» продлил контракт с защитником Александром Никишиным, информирует официальный сайт московской команды. Новое соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на два сезона и носит двухсторонний характер.

Минувший сезон стал дебютным для защитника в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате Никишин провёл 29 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «-3» и 2 минутах штрафного времени. В плей-офф Александр принял участие в трёх матчах и набрал 1 (0+1) очко.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.