Козловский вернулся в систему «Спартака», Кляузов остался в клубе

Воспитанник московского «Спартака» Юрий Козловский вернулся в систему клуба, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Двустороннее соглашение с 25-летним защитником рассчитано на один сезон. Последние два года Козловский провел в «Адмирале», за который сыграл 102 матча и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «-33».
Также московский клуб заключил новый двусторонний контракт на один сезон с нападающим Ильёй Кляузовым. В минувшем сезоне 23-летний нападающий провёл за «Спартак» 11 матчей и отметился двумя результативными передачами.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.
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