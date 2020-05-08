Хоккеисты «Ак Барса» поздравили ветеранов с Днём Победы

Хоккеисты «Ак Барса» Александр Бурмистров и Камиль Фазылзянов от лица всей команды поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной Победы, сообщается на официальном сайте клуба.
В Казани Бурмистров лично поздравил ветерана-десантника Павла Клетнёва, а с Александрой Казаковой, которая ушла на фронт в 17 лет, пообщался по телефону, подарки получила дочь Казаковой. Фазылзянов приехал в Нижнекамск и лично вручил подарок от клуба и свой именной свитер Азгату Мирсияпову, который несколько раз был ранен на фронте. Всего казанский клуб подготовил 25 подарков для ветеранов и детей войны. 22 набора были отправлены бесконтактной доставкой.
«Для меня было очень почётно поздравить ветеранов и вручить им подарки от имени клуба. Знаю, что Павел Кузьмич Клетнёв участвовал в попытке прорыва блокады Ленинграда, освобождал Европу, а в свои 94 года по-прежнему прыгает с парашютом. Александра Ивановна Казакова была на фронте радисткой и дошла до Берлина – благодаря таким людям мы ежегодно празднуем День Победы. Спасибо им за бесконечный героизм, который они проявили, сражаясь за Родину. А мы, молодые, должны заботиться о ветеранах каждый день, а не только в праздник – любое проявление заботы, любое телефонный звонок им по-настоящему греет душу», — приводит слова Бурмистрова пресс-служба клуба.
- 8 мая 2020
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