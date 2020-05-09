Григоренко: Кареев засиделся на лавке в «Салавате», ему нужна смена обстановки

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился своим мнением о перспективах голкипера Андрея Кареева в уфимском клубе.

«Нужно ли Карееву сменить команду? Бывает и такое. Скажу по себе, когда уходил в ЦСКА, здесь у меня не шла игра совсем. Я подходил к тренерскому штабу и говорил, что не убегаю куда-то, а просто мне нужно поменять что-то. И действительно же пошло после этого. Поначалу не получалось и в ЦСКА, но за счёт работы игра пошла и я вернулся в Уфу. Кареев в какой-то степени засиделся на лавке. Ему нужна смена обстановки, чтобы его увидели и он стал основным вратарём.

Мне жаль его в том сезоне. Все те матчи, в которых он выходил, проигрывались. В этом он также играл, его ставили и команда выигрывала. Он, наверное, поэтому и хочет сменить обстановку, чтобы показать и доказать что-либо себе самому», — приводит слова Григоренко «Горобзор».