Антипин: надеюсь, в СКА у меня получится выйти на прежний уровень

Новичок СКА Виктор Антипин поделился эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«У СКА хорошая команда, а лидеров все недолюбливают. Может быть, для болельщиков петербургский клуб и особый раздражитель, но для меня это всегда был просто серьёзный соперник, против которого хотелось хорошо сыграть. Конечно, когда ты переходишь в сильный клуб, хочется не ударить в грязь лицом. С другой стороны, это нужно делать во всех командах. Я старался показать свои лучшие стороны в Магнитогорске, буду продолжать и в СКА.

Не думаю, что именно игра в СКА поможет мне появиться в сборной. Я и до этого, выступая за «Металлург», тоже вызывался в национальную команду. Всё зависит от того, как я буду играть. Надеюсь, что у меня получится перезагрузить свою карьеру, выйти на прежний уровень и попасть в сборную», — приводит слова Антипина «Матч ТВ».