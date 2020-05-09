Руссель: без Хьюза атака «Ванкувера» была бы совсем другой

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Антуан Руссель поделился мнением о претендентах на приз лучшему новичку сезона НХЛ – одноклубнике Куинне Хьюзе и защитнике «Колорадо Эвеланш» Кейле Макаре.
«Макар — защитник, но немного похож на Маккиннона в плане отличного владения коньками. Крайнему форварду очень сложно закрыть его. Я бы сказал, что он входит в число защитников, которых крайне тяжело закрыть. Но он чаще играет индивидуально по сравнению с Хьюзом.
Хьюз, мне кажется, лучше задействует партнёров. Он больше работает головой, старается читать игру, стремится действовать проще, что чаще приносит результат. Макар, в отличие от него, предпочитает более сложные способы достижения цели.
Хьюз вносит огромный вклад в атаку нашей команды. Без него она была бы другой», — приводит слова Русселя пресс-служба НХЛ.
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