Дамир Шарипзянов написал обращение болельщикам «Нефтехимика»

Защитник Дамир Шарипзянов выступил с обращением к болельщикам «Нефтехимика» после ухода из клуба. Хоккеист продолжит карьеру в «Авангарде».
«Нефтехимик», спасибо большое за три прекрасных года, которые мы провели вместе! Спасибо за детство, которое я провёл в хоккейной школе! Спасибо семье и друзьям, которые были рядом!
Спасибо руководству, тренерам, персоналу и партнёрам, которые помогали мне все эти три года расти и наслаждаться игрой в хоккей! И, конечно, спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду и меня лично в хорошие и не совсем хорошие периоды! Спасибо всем, кто помогал мне становиться лучше с каждым днём! «Нефтехимик», ещё увидимся! День, когда я снова выйду на «Нефтехим Арену», будет для меня особенным, но я буду уже в форме другого клуба!
Спасибо, родной Нижнекамск!» — приводит слова Шарипзянова пресс-служба нижнекамского клуба в «Инстаграме».
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