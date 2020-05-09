Юбердо: Макар очень талантлив, он Макдэвид обороны

Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо поделился мнением о претендентах на приз лучшему новичку сезона НХЛ – защитниках Куинне Хьюзе («Ванкувер Кэнакс») и Кейле Макаре («Колорадо Эвеланш»).

«Оба играют правым хватом и приблизительно в одинаковой манере. Кейл очень талантлив. Я бы сказал, что он Макдэвид обороны. Куинн – очень быстрый защитник. В овертаймах, когда команды играют в формате «3 на 3», часто именно он разыгрывает комбинацию, которая приносит «Ванкуверу» победу», – приводит слова Юбердо пресс-служба лиги.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 276 тыс. смертей. Более 1,3 млн человек вылечилось.