Толчинский: в «Авангарде» собирается очень сильная и мастеровитая команда

Нападающий Сергей Толчинский поделился впечатлениями после подписания контракта с омским «Авангардом».

«Очень рад, эмоции только положительные. Даже несмотря на то, что впереди ещё два месяца отдыха, хотелось бы уже побыстрее начать сезон в системе «Авангарда».

Видно, что по составу собирается очень сильная и мастеровитая команда, поэтому ожидания самые высокие. Очень хочется побороться за кубок и выиграть его. Плюс от себя есть ожидания, личные цели.

Как сильно придётся перестраиваться от системы Никитина к системе Хартли? Против «Авангарда» было тяжело играть: всегда получались очень быстрые, интересные, динамичные матчи. А по поводу перестройки, не думаю, что система кардинально отличается. Игорь Валерьевич очень требователен в плане обороны, и, как понял, Боб — тоже. К любой системе, к любому тренеру можно адаптироваться, и, думаю, в этом плане не будет проблем», — приводит слова Толчинского пресс-служба клуба.