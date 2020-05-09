Толчинский: в «Авангарде» собирается очень сильная и мастеровитая команда

Нападающий Сергей Толчинский поделился впечатлениями после подписания контракта с омским «Авангардом».
«Очень рад, эмоции только положительные. Даже несмотря на то, что впереди ещё два месяца отдыха, хотелось бы уже побыстрее начать сезон в системе «Авангарда».
Видно, что по составу собирается очень сильная и мастеровитая команда, поэтому ожидания самые высокие. Очень хочется побороться за кубок и выиграть его. Плюс от себя есть ожидания, личные цели.
Как сильно придётся перестраиваться от системы Никитина к системе Хартли? Против «Авангарда» было тяжело играть: всегда получались очень быстрые, интересные, динамичные матчи. А по поводу перестройки, не думаю, что система кардинально отличается. Игорь Валерьевич очень требователен в плане обороны, и, как понял, Боб — тоже. К любой системе, к любому тренеру можно адаптироваться, и, думаю, в этом плане не будет проблем», — приводит слова Толчинского пресс-служба клуба.
- 9 мая 2020
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
10:59
-
10:36
-
09:55
-
09:39
-
09:16
-
07:00
-
02:15
-
00:59
-
00:50
-
00:41
-
00:00
- 8 мая 2020
-
23:25
-
23:20
-
22:58
-
22:22
-
21:50
-
21:26
-
20:59
-
20:48
-
20:40
-
19:55
-
19:48
-
19:15
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:00
-
17:31
-
17:13
-
16:43
-
16:25
-
16:20