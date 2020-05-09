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Жирар: у Макара всё сразу получилось в НХЛ. Он станет звездой лиги

Жирар: у Макара всё сразу получилось в НХЛ. Он станет звездой лиги
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Колорадо Эвеланш» Самуэль Жирар оценил шансы одноклубника, Кейла Макара, получить приз лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги.

«Не могу представить, чтобы я дебютировал в НХЛ в кубковых матчах. Там совсем другой хоккей, другой уровень борьбы. А он сыграл и доказал, что его место — здесь. В нынешнем сезоне у него всё сразу получилось. Кейл станет звездой лиги. Он уже звезда», — приводит слова Жирара пресс-служба лиги.

Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 276 тыс. смертей. Более 1,3 млн человек вылечилось.

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