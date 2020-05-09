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Романов: ЦСКА — это клуб, который дал мне определённое имя в хоккее

Романов: ЦСКА — это клуб, который дал мне определённое имя в хоккее
Хоккей / КХЛ 0

Российский защитник Александр Романов прокомментировал переход из ЦСКА в «Монреаль Канадиенс».

«Печально ли расставаться с ЦСКА? Пока ещё не успел попрощаться, обязательно это сделаю. Непросто расставаться с ЦСКА, ведь этот клуб дал мне определённое имя в хоккее. Очень люблю ЦСКА, признателен всем, с кем играл и всё это время работал. Хочу сказать спасибо и «армейским» болельщикам.

Конечно, в команде хотели сохранить меня. Но, опять же, мечта – играть в НХЛ, её не купить никакими деньгами. Всегда надо двигаться вперёд, если есть шанс, реализовывать себя и свои возможности», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

«Мечту не купить никакими деньгами». Русский защитник Романов едет покорять НХЛ
Теперь уже бывший хоккеист ЦСКА – о новом вызове и трёхлетнем контракте новичка с «Монреаль Канадиенс».
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