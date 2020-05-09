Роман Любимов подписал контракт со «Спартаком»
Нападающий Роман Любимов подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный сайт московского клуба. Контракт с 27-летним нападающим подписан до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне Любимов защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ Роман забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В трёх матчах плей-офф Роман не отметился результативными действиями. Российский форвард проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и 8 минут — в плей-офф.
За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов выступал за ЦСКА. В общей сложности Любимов провёл в лиге 408 матчей, набрав 92 (45+47) очка при полезности «+23» и 211 минутах штрафного времени.
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