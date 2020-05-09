Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Роман Любимов подписал контракт со «Спартаком»

Роман Любимов подписал контракт со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Роман Любимов подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный сайт московского клуба. Контракт с 27-летним нападающим подписан до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Любимов защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ Роман забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В трёх матчах плей-офф Роман не отметился результативными действиями. Российский форвард проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и 8 минут — в плей-офф.

За карьеру в КХЛ Роман на протяжении семи сезонов выступал за ЦСКА. В общей сложности Любимов провёл в лиге 408 матчей, набрав 92 (45+47) очка при полезности «+23» и 211 минутах штрафного времени.

Козловский вернулся в систему «Спартака», Кляузов остался в клубе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020