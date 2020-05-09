Гретцки и Кросби попали в символическую сборную Канады всех времён по версии ИИХФ

Международная федерация хоккея представила символическую сборную Канады всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря. В списке учитываются участия на чемпионатах мира только в элитном дивизионе.

Голкипером сборной был выбран Шон Бурк, который является рекордсменом по количеству проведенных матчей за национальную команду (156). В НХЛ Бурк выступал на протяжении 18 сезонов, защищая цвета «Нью-Джерси», «Каролины», «Филадельфии», «Флориды», «Тампа-Бэй», «Лос-Анджелеса» и «Финикса».

Пару защитников образовали Скотт Нидермайер и Крис Пронгер. Нидермайер выиграл все значимые трофеи мирового хоккея — он дважды побеждал на Олимпийских играх, четыре раза выигрывал Кубок Стэнли, один раз чемпионат мира, Кубок мира, молодёжный чемпионат мира и Мемориальный кубок. Пронгер является обладателем Кубка Стэнли, двукратным олимпийским чемпионом, членом Зала хоккейной славы и «Тройного золотого клуба».

Тройку нападающих составили Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби. Уэйн Гретцки — один из самых легендарных спортсменов XX века. Форвард — трёхкратный победитель Кубка Канады, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, девятикратный обладатель «Харт Трофи» и 10-кратный обладатель «Арт Росс Трофи». Лемье провёл 18 сезонов в КХЛ в составе «Питтсбурга» и выиграл с командой два Кубка Стэнли (1991, 1992). Кросби дважды побеждал на Олимпийских играх, три раза выигрывал Кубок Стэнли и один раз чемпионат мира.