Тройка Козлов — Ларионов – Фёдоров признана лучшей в истории «Детройта» по версии ESPN
Сайт телеканала ESPN выбрал лучшие тройки нападения в истории для каждого клуба Национальной хоккейной лиги. Лучшим сочетанием «Детройт Ред Уингз» было признано звено, состоящее из россиян, — Вячеслав Козлов — Игорь Ларионов — Сергей Фёдоров.
В лучшие тройки своих клубов также попали Александр Овечкин, Александр Сёмин (оба — «Вашингтон Кэпиталз»), Виктор Козлов, Павел Буре (оба — «Флорида Пантерз»), Александр Могильный («Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс»), Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), Алексей Ковалёв («Нью-Йорк Рейнджерс») и Дмитрий Квартальнов («Бостон Брюинз»).
Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).
Сергей Фёдоров — лучший россиянин в истории НХЛ по версии The Hockey Writers
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