Экс-форвард «Нью-Джерси» Юсефсон может продолжить карьеру в КХЛ

Бывший нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Юсефсон может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге, сообщает HockeyNews.se.

По информации источника, у 29-летнего шведского нападающего есть предложения клубов КХЛ и швейцарской лиги. Форвард планирует определиться с командой в течение следующей недели.

В минувшем сезоне Юсефсон был капитаном «Юргордена» из шведской SHL. Из-за травмы нападающий смог принять участие только в 30 матчах, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафного времени.

Юсефсон выступал в НХЛ и за «Баффало Сэйбрз». В регулярных чемпионатах НХЛ провёл 315 матчей и набрал 64 (20+44) очка. В шести матчах плей-офф на его счету одна результативная передача.