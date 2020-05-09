Экс-форвард «Нью-Джерси» Юсефсон может продолжить карьеру в КХЛ
Бывший нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Юсефсон может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге, сообщает HockeyNews.se.
По информации источника, у 29-летнего шведского нападающего есть предложения клубов КХЛ и швейцарской лиги. Форвард планирует определиться с командой в течение следующей недели.
В минувшем сезоне Юсефсон был капитаном «Юргордена» из шведской SHL. Из-за травмы нападающий смог принять участие только в 30 матчах, в которых набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-1» и 6 минутах штрафного времени.
Юсефсон выступал в НХЛ и за «Баффало Сэйбрз». В регулярных чемпионатах НХЛ провёл 315 матчей и набрал 64 (20+44) очка. В шести матчах плей-офф на его счету одна результативная передача.
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