Нападающий «Автомобилиста» Рассейкин перешёл в минскую «Юность»

Российский нападающий Максим Рассейкин подписал контракт с минской «Юностью», информирует официальный сайт клуба.

Большую часть минувшего сезона 22-летний воспитанник «Автомобилиста» провёл за «Горняк» в ВХЛ. В составе клуба из Екатеринбурга Рассейкин провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями.

За пять сезонов в КХЛ нападающий провёл 95 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-5» и 10 штрафных минутах.

Рассейкин вызывался в состав юниорской и молодёжной сборных России на международные турниры. Некоторые время играл в USHL в составе «Линкольн Старс».