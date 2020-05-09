Нападающий «Автомобилиста» Рассейкин перешёл в минскую «Юность»
Российский нападающий Максим Рассейкин подписал контракт с минской «Юностью», информирует официальный сайт клуба.
Большую часть минувшего сезона 22-летний воспитанник «Автомобилиста» провёл за «Горняк» в ВХЛ. В составе клуба из Екатеринбурга Рассейкин провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями.
За пять сезонов в КХЛ нападающий провёл 95 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-5» и 10 штрафных минутах.
Рассейкин вызывался в состав юниорской и молодёжной сборных России на международные турниры. Некоторые время играл в USHL в составе «Линкольн Старс».
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