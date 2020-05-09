Лундквист не исключил, что может вернуться во «Фрелунду»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист не исключил, что может вернуться в родной клуб «Фрелунда», где выступает его брат Юэль. В сезоне-2019/2020 он проиграл конкуренцию двум российским голкиперам — Александру Георгиеву и Игорю Шестёркину.
«Понимаю, Юэля уже замучили этим вопросом. Но я никогда не говорил, что не собираюсь возвращаться в Швецию. Всему своё время. У меня ещё действует контракт в «Рейнджерс», и я намерен отработать его до конца. А потом посмотрим, как сложится ситуация», — приводит слова Лундквиста Sportbladet.
У 38-летнего Лундквиста остаётся ещё один год действующего контракта. В сезоне-2019/2020 швед был стартовым голкипером лишь в 26 матчах из 70.
Лундквист — обладатель «Везины Трофи» 2012 года, на его счету 459 выигранных матчей в НХЛ, что является лучшим показателем в истории «Рейнджерс», и 6-й результат в истории лиги. В этом сезоне он заработал $ 7 млн и около $ 54 млн за карьеру.
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