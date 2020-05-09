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«Салават Юлаев» подпишет контракт с Маркусом Гранлундом

«Салават Юлаев» подпишет контракт с Маркусом Гранлундом
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» подпишет контракт с финским нападающим Маркусом Гранлундом, в сезоне-2019/2020 выступающим за «Эдмонтон Ойлерз». По имеющейся информации, стороны уже договорились об условиях сделки.

Таким образом, в «Салават Юлаев» не перейдёт форвард СКА Йоонас Кемппайнен, к которому уфимский клуб тоже проявлял интерес.

В этом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Гранлунд провёл 34 матча за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности "-1" и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 10 минут 49 секунд за матч.

Гранлунд защищал цвета «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз».

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