Гудачек и Миронов присоединились к акции «Сад памяти» и высадили деревья
Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек, защитник московского «Динамо» Андрей Миронов и хоккеисты «Нефтехимика» Алексей Волгин и Марат Хайруллин присоединились к акции «Сад памяти», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Посмотреть фото можно в аккаунте КХЛ в «Инстаграме».
Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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