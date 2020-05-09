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Гудачек и Миронов присоединились к акции «Сад памяти» и высадили деревья

Гудачек и Миронов присоединились к акции «Сад памяти» и высадили деревья
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек, защитник московского «Динамо» Андрей Миронов и хоккеисты «Нефтехимика» Алексей Волгин и Марат Хайруллин присоединились к акции «Сад памяти», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Посмотреть фото можно в аккаунте КХЛ в «Инстаграме».

Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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