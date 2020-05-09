В Швейцарии хотят увеличить лимит на легионеров и ввести плей-аут

В Швейцарии 11 мая пройдёт собрание клубов, на котором должно быть введено несколько реформ.



Как сообщает Swiss Hockey News, на собрании будет утверждено решение, что по итогам досрочно завершённого из-за коронавируса сезона не будут определяться вылетевшие клубы. В высшем дивизионе перед первым раундом плей-офф планируется сначала проводить плей-аут, в котором примут участие клубы, занявшие в регулярном чемпионате места с 7-го по 10-е.



По имеющейся информации, некоторые клубы могут поднять вопрос об увеличении лимита на легионеров в заявке на матч с 4 до 8. При этом будет изменён статус легионеров, ими станут игроки, которые не могут выступать за сборную Швейцарии. Сейчас легионеры могут получать лицензию швейцарского игрока после нескольких лет в стране.



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