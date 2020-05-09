Лафренье: МЧМ-2020 приобрёл особое значение, потому что Канада взяла золото

Канадский нападающий Алексис Лафренье, считающийся главным фаворитом грядущего драфта НХЛ, поделился воспоминаниями о победе сборной Канады на МЧМ-2020.



«Молодёжный чемпионат мира был особенным первенством и приобрел даже большее значение, потому что мы взяли там золото.



У «Римуски» тоже очень хорошая команда. Сезон для нас в этом году завершился не так, как нам хотелось, но в нём было много позитивного. В этом году у нас была замечательная команда и мы рассчитывали показать очень неплохой результат. Мне очень понравилось играть за «Римуски». Очень печально, что сезон завершился так быстро и неожиданно. Но здоровье надо беречь. Это самое главное», — приводит слова Лафренье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Пономарёв: я бы не взял Лафренье в мою команду. Он считает, что все должны играть на него