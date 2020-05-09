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Хартикайнен прокатился с сыном на лодке по озеру

Хартикайнен прокатился с сыном на лодке по озеру
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен показал, как проводит время на карантине. Хоккеист прокатился на лодке вместе с сыном.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса.

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