Гендиректор «Трактора»: рассчитываем, что Бывальцев займёт лидерские позиции в клубе

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал обмен с «Витязем», в результате которого челябинцы получили форварда Алексея Бывальцева и права на нападающего Понтуса Оберга.
«Считаю, что совершили хороший обмен с «Витязем». Мы рассчитываем, что Бывальцев займёт лидерские позиции в «Тракторе». Мы долго искали центра во второе звено, это одна из ключевых позиций, и именно её займет Алексей. Когда у нас появилась возможность получить Бывальцева, совместно с тренерским штабом мы приняли решение, что он именно тот игрок, который может занять эту позицию.
После получения прав на Понтуса Оберга мы можем серьёзно рассчитывать, что он окажется в команде. Мы бы хотели видеть его у нас в команде и планируем начать с ним переговоры о переходе в «Трактор», — цитирует Савина РИА «Новости».
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