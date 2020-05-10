Генменеджер одного из клубов НХЛ: Романов намного лучше Емелина, он похож на Дрю Даути

Один из генеральных менеджеров НХЛ, работающий в клубе Восточной конференции, высоко оценил недавнее подписание контракта защитника Александра Романова с «Монреаль Канадиенс».
«Романов очень похож на Дрю Даути. На молодёжных турнирах многие генменеджеры сравнивали его именно с ним. Романов хочет брать на себя управление игрой, он хочет участвовать во всех аспектах игры. Это вполне возможно, учитывая его хорошее катание.
Романов похож на Емелина из-за любви к силовой игре? Нет, он намного лучше Емелина. Чем лучше хоккеист катается, тем больше шансов держать дистанцию до соперника. У него намного лучше чувство контратаки, он может намного больше принести пользы в нападении. Он может предложить намного больше в атаке, чем это было в КХЛ. По крайней мере, на молодёжном уровне было именно так», — приводит слова руководителя Sportsnet.
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