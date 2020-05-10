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Экс-форвард «Салавата» Майоров может продолжить карьеру в «Авангарде»

Экс-форвард «Салавата» Майоров может продолжить карьеру в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Максим Майоров может продолжить карьеру в «Авангарде», сообщает «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне 31-летний нападающий защищал цвета «Салавата Юлаева». Максим принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В плей-офф на счету российского форварда одна голевая передача в двух матчах. Майоров проводил на льду чуть меньше 12 минут в регулярке и чуть больше 14 минут в плей-офф.

В составе юлаевцев Майоров провёл 255 матчей за пять сезонов и набрал в общей сложности 78 (39+39) очков при показателе полезности «+9» и 49 штрафных минутах. 30 апреля 2020 года соглашение с игроком истекло, после чего хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

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