Валерий Буре — об ужине с Путиным: если бы у нас и были планы, мы бы их отменили

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Валерий Буре, младший брат Павла Буре, рассказал, как в конце 2001 года они провели встречу с президентом России Владимиром Путиным в Вашингтоне.

«Перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити, кажется в декабре, Павел позвонил и спросил, не хотел бы я слетать в Вашингтон на встречу с Владимиром Путиным. Я, такой: «Что?» Павел мне: «Да-да, Путин хотел с нами встретиться».



Конечно, я был за. Прошла тренировка, мы сели в самолёт и полетели в Вашингтон. Там со мной были Павел и Вячеслав Фетисов. У Путина было пять минут для общения с нами в российском посольстве, а потом он говорит: «У вас есть планы на вечер? Может, поужинаем вместе?» И мы: «Если бы у нас и были какие-то планы, мы бы их отменили».



Мы поехали в стейк-хаус и провели там два с лишним часа. Потом полетели домой, вернулись только в два-три утра, а после короткого сна у нас были тренировки. Днём включил телевизор, а там в новостях показывали встречу Путина и Джорджа Буша в Белом доме. Я не мог поверить, что совсем недавно ужинал с ним», — приводятся слова Буре в телеграм-канале «Эпицентр» со ссылкой на The Athletic.