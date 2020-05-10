Линдберг: мне сказали, что у «Динамо» лучшая арена в России, с классными болельщиками

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг объяснил решение продолжить карьеру в российском клубе КХЛ.
«Всё началось с того, что у меня закончился контракт с хоккейным клубом «Цуг». Планировал вернуться в Швейцарию, однако на меня вышло московское «Динамо», которое хотело заключить контракт со мной. Мне и моей семье представилось это хорошей возможностью. Да и жить в Москве — это интересно. Мы согласились, чему очень рады. Я уже бывал в Москве несколько лет назад, когда играл за сборную Швеции. Не скажу, что много повидал за то время, но услышал достаточно. Да и друзья отзывались только позитивно.
Клуб был сильно во мне заинтересован. Слышал, у московского «Динамо» классная арена. Несколько ребят сказали мне, что это вообще лучшая арена в России, а у команды классные болельщики. Всё это повлияло на решение перейти в «Динамо». Хочу показать, что способен проявить себя на новом месте. Слышал, что КХЛ — вторая по силе лига в мире, поэтому мне будет сложнее, чем в Швейцарии. Хочу доказать, что могу играть в таком чемпионате», — сказал Линдберг в эфире клубного телевидения.
Материал о переходе Оскара Линдберга в московское «Динамо» можно прочитать на «Чемпионате».
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