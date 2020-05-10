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Ржига может войти в штаб нового главного тренера сборной Чехии на последний этап Евротура

Ржига может войти в штаб нового главного тренера сборной Чехии на последний этап Евротура
Хоккей / Евротур 0

Новый главный тренер сборной Чехии Филип Пешан пригласил Милоша Ржигу в свой тренерский штаб на заключительный этап Евротура, который был перенесён на август.

«Чешский этап Евротура относится к прошлому сезону, который вёл мой предшественник Милош Ржига. Я бы не хотел паразитировать на ситуации, которая в настоящее время сложилась в мире», — цитирует Пешана Blesk.cz.

«Я обязательно позвоню Филипу Пешану в ближайшее время и дам ответ. Мы с ним нормально общаемся. У него есть свои помощники, не хотел бы вмешиваться в их дела. Не знаю, какими будут мои обязанности в его штабе. После трёх этапов Евротура мы шли на первом месте. Возможно, его идея имеет смысл, но пока мы не знаем, состоится ли вообще турнир в Брно», — заявил Ржига.

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