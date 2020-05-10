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Форвард системы «Флориды» Хенрик Боргстрём может продолжить карьеру в «Йокерите»

Форвард системы «Флориды» Хенрик Боргстрём может продолжить карьеру в «Йокерите»
Хоккей / КХЛ 0

Форвард системы «Флориды Пантерз» Хенрик Боргстрём может продолжить карьеру в «Йокерите», информирует издание Jatkoaika.

В нынешнем сезоне 22-летний финский нападающий сыграл всего четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. Большую часть сезона Хенрик провёл в фарм-клубе «Пантерз» в АХЛ — в «Спрингфилд Тандебёрдз». В 49 матчах регулярного чемпионата АХЛ в активе Боргстрёма 11 заброшенных шайб и 12 результативных передач. Нынешний сезон стал третьим для хоккеиста в системе «Флориды».

В межсезонье «Йокерит» объявил о заключении контрактов с четырьмя новичками. Состав «шутов» пополнили голкипер Андерс Линдбек, защитник Якуб Крейчик, а также форварды Джордан Шрёдер и Юлиус Юнттила.

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