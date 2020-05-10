Голкипер «Адмирала» Александр Трушков вернулся в «Спартак»
«Спартак» заключил двусторонний контракт на один сезон с голкипером Александром Трушковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
23-летний Трушков выступал в системе «Спартака» с 2013 года. В нынешнем сезоне вратарь играл в составе фарм-клуба в ВХЛ. За воскресенский «Химик» Александр сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ. В среднем за встречу Александр пропускал 2,16 шайбы, отражая 93,5% броска.
19 декабря 2019 года «Спартак» обменял Трушкова в «Адмирал». В 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ Александр одержал две победы при проценте отражённых бросков 90,8 и коэффициенте надёжности 3,21. В общей сложности за карьеру в лиге российский голкипер принял участие в 31 матче.
«Спартак» обменял голкипера Трушкова в «Адмирал»
Читайте также
- 10 мая 2020
-
15:30
-
15:01
-
14:48
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:22
-
12:55
-
12:30
-
12:01
-
11:45
-
11:30
-
11:04
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:36
-
09:10
-
08:58
-
07:00
-
00:36
-
00:29
- 9 мая 2020
-
23:45
-
23:02
-
22:46
-
21:59
-
21:31
-
20:59
-
20:29
-
19:48
-
19:23
-
18:51
-
18:14
-
17:59
-
17:46
Партнерский контент