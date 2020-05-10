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Голкипер «Адмирала» Александр Трушков вернулся в «Спартак»

Голкипер «Адмирала» Александр Трушков вернулся в «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» заключил двусторонний контракт на один сезон с голкипером Александром Трушковым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

23-летний Трушков выступал в системе «Спартака» с 2013 года. В нынешнем сезоне вратарь играл в составе фарм-клуба в ВХЛ. За воскресенский «Химик» Александр сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ. В среднем за встречу Александр пропускал 2,16 шайбы, отражая 93,5% броска.

19 декабря 2019 года «Спартак» обменял Трушкова в «Адмирал». В 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ Александр одержал две победы при проценте отражённых бросков 90,8 и коэффициенте надёжности 3,21. В общей сложности за карьеру в лиге российский голкипер принял участие в 31 матче.

«Спартак» обменял голкипера Трушкова в «Адмирал»
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