Мортс: думаю, в КХЛ ценили бы тренера, который не кричит на игроков, а строит команду

Бывший главный тренер сборной Швеции Пер Мортс рассказал, как в своё время мог возглавить один из клубов Континентальной хоккейной лиги — рижское «Динамо». Вместо этого с 2016 года знаменитый шведский тренер перестал работать в хоккее.

«Да, у меня было предложение из КХЛ. Мне было это интересно — совсем другая культура и очень хорошая лига, с техничными игроками. Думаю, там ценили бы тренера, который не кричит на игроков, а строит команду. Было бы интересно посмотреть, как проявился бы там мой стиль работы.

У меня были определенные переговоры с рижским «Динамо», но всё закончилось ничем. В то время пошли предложения из других стран, но они меня уже не интересовали», — цитирует Мортса Sportbladet.