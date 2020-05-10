Мортс: думаю, в КХЛ ценили бы тренера, который не кричит на игроков, а строит команду
Бывший главный тренер сборной Швеции Пер Мортс рассказал, как в своё время мог возглавить один из клубов Континентальной хоккейной лиги — рижское «Динамо». Вместо этого с 2016 года знаменитый шведский тренер перестал работать в хоккее.
«Да, у меня было предложение из КХЛ. Мне было это интересно — совсем другая культура и очень хорошая лига, с техничными игроками. Думаю, там ценили бы тренера, который не кричит на игроков, а строит команду. Было бы интересно посмотреть, как проявился бы там мой стиль работы.
У меня были определенные переговоры с рижским «Динамо», но всё закончилось ничем. В то время пошли предложения из других стран, но они меня уже не интересовали», — цитирует Мортса Sportbladet.
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