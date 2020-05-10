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Светлов: в «Адмирале» даже при ограниченных финансах были потрясающие условия для работы

Светлов: в «Адмирале» даже при ограниченных финансах были потрясающие условия для работы
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Меняет ли потолок зарплат расклад сил в КХЛ? Думаю, да. Как только сделали потолок жёстче, больше команд получили возможность собирать у себя топовых игроков. В этой ситуации и ценник на некоторых хоккеистов может опуститься, что расширит возможности клубов со средними бюджетами. А топ-клубы не смогут держать у себя по несколько десятков звёзд. Не только из-за потолка, но и из-за экономической ситуации в мире, связанной с коронавирусом. Поэтому ожидаю, что теперь появится больше кандидатов на победу в Кубке Гагарина, а не три-пять клубов, как раньше. Может быть, число таких претендентов на статус топ-команд вырастет уже до десяти.

Сейчас можно ждать чего угодно, очень уж непростая обстановка из-за пандемии. Но хочется, чтобы клубы не теряли своё лицо. Мне очень обидно за «Адмирал», с которым я уже дважды работал. И ещё в первый год его существования возглавлял команду — уже тогда было видно, как люди во Владивостоке любят хоккей. Спустя годы, вернувшись туда, обнаружил, что у клуба по-прежнему замечательные болельщики, а условия для работы даже при ограниченных финансах просто потрясающие. Поэтому очень хочу, чтобы через год «Адмирал» вернулся в КХЛ, а никто из других клубов не лишился места в лиге», — приводят слова Светлова «Известия».

Светлов: не хочу раньше времени идти в ВХЛ. Считаю, могу хорошо работать в КХЛ
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