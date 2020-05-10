Майоров: было бы неплохо, чтобы Ларионов начал тренерскую практику в клубе, а не в сборной

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал информацию о том, что новым наставником молодёжной сборной России может стать Игорь Ларионов.

«Я по себе скажу: чтобы руководить хоть клубом, хоть сборной, опыт нужно иметь обязательно. Ведь что такое опыт? Это наработка определённых навыков, связанных с различными хоккейными ситуациями. У Ларионова такого опыта сейчас нет. И меня тревожит не то, что ему не удастся собрать оптимальный состав сборной. Это как раз не проблема, в этом тренеру наверняка помогут. Но командой ещё надо уметь и управлять, вести за собой по пути очень напряжённого турнира.

Повторюсь, там будут возникать разные ситуации. И если человек попадает в них впервые, то неминуемо будет ошибаться. А как раз в сборной это недопустимо. Там любой промах может повлиять на результат. Это ещё в клубе во время регулярного чемпионата можно экспериментировать, пробовать рискованные варианты и учиться на своих ошибках. А на чемпионате мира это исключается. Там с первого до последнего дня турнира надо быть готовым ко всему.

Можно сказать, что способность быть тренером человеку от бога даётся. Но вот искусство им быть шлифуется годами, как и в любой другой профессии. То, что Ларионов плотно работал вместе с Брагиным на последнем чемпионате мира, конечно, большой плюс. Но скажу прямо: этого маловато. Было бы неплохо, чтобы тренерскую практику он всё же начал в клубе и там набрался практического опыта", — приводит слова Майорова «Матч ТВ».