Кекяляйнен: успех «Коламбуса» основывается на командных действиях

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал о ходе восстановления травмированных игроков клуба.
«Немало позитивных моментов. Мы постоянно говорили, что наша команда добьётся успеха даже с таким количеством травм, если будет успешно играть в командный хоккей. Это ключевой момент для нас в этом сезоне. Мы играем очень плотно. Тренерский штаб сумел достучаться до каждого игрока, и каждый знает свой манёвр. Это путь к успеху. Конечно, нам помогает индивидуальное мастерство отдельных игроков, но наш успех основывается на командных действиях», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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