Защитник «Коламбуса» Джонс: мы по-прежнему в деле, хотя в нас многие сомневались

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс прокомментировал приостановку сезона в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавируса.
«Мы можем стать замечательной командой. У нас многие отлично взаимодействуют друг с другом. Ребята уже поняли, какова наша тактика. Даже травмы по ходу сезона не помешали нам играть результативно и побеждать. Мы по-прежнему в деле, хотя в нас многие сомневались.
Травма? У меня всё хорошо, очень хорошо. Мы успешно двигаемся вперёд. Связки стали даже крепче, чем раньше. Я точно буду готов», — приводит слова Джонса пресс-служба НХЛ.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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