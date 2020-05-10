Бьёркстранд: «Коламбус» способен выйти на новый уровень и опять всех удивить

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд рассказал о ходе восстановления после операции, которую перенёс в начале марта.
«Я уже несколько раз вставал на коньки. Чувствую себя хорошо. Голеностоп становится крепче с каждым днём. Надеюсь, что полностью восстановлюсь к тому моменту, когда мы начнём играть.
В первом раунде прошлогоднего плей-офф мы сконцентрировались на игре, выигрывали единоборства, действовали правильно. Если у нас все будут здоровы, мы сможем выйти на новый уровень и опять всех удивим», – приводит слова Бьёркстранда пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забросил 21 шайбу и сделал 15 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Ранее Оливер Бьёркстранд стал первым игроком в истории клуба, оформившим по дублю в трёх матчах кряду. В январе 2020 года Оливер последовательно по два раза поразил ворота «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипега».
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