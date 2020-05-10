Бадюков: Михайлису не нужно гнаться за деньгами, а надо остаться в «Барысе»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о нападающем «Барыса» Никите Михайлисе.

«Михайлис хороший сезон выдал. Забил красивые шайбы «Динамо». Быстрый, манерный нападающий — сейчас КХЛ именно в такую сторону двигается. Михайлису, думаю, нужно оставаться в «Барысе» и выходить на лидирующие позиции в клубе, потому что он выстрелил в этом сезоне, в определённые моменты Скабелка ему доверил — в большинстве Никита много играл, нашли ему место. Ему нужно закрепиться. А переход в более богатый клуб с большей конкуренцией для него может психологически сказаться негативно. Может потерять уверенность.

Думаю, Михайлису не нужно гнаться за деньгами, а надо остаться в «Барысе». Плюс у него есть возраст, чтобы стать твёрдым игроком основного состава. Дальше это всё окупится в игровом и в финансовом плане. Если ему всё нравится в «Барысе», то нет смысла прямо сейчас выходить из зоны комфорта. А так он классный сезон провёл. В том числе благодаря работе тренерского штаба Андрея Скабелки, который с ним работал и выявил его сильные стороны. В результате Никита поверил в себя и стал развиваться быстрее», — приводит слова Бадюкова Sports.kz.