«Сарыарка» подписала контракт с голкипером Владимиром Сохатским

Российский голкипер Владимир Сохатский пополнил состав «Сарыарки», сообщает пресс-служба карагандинского клуба Высшей хоккейной лиги.

Минувший сезон 30-летний вратарь провёл в системе уфимского «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл за «Торос» 42 матча. В среднем за встречу Владимир пропускал 2,08 шайбы, отражая 92,9% броска. В плей-офф голкипер провёл 7 матчей и одержал 3 победы.

В КХЛ воспитанник уфимского хоккея выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Всего в лиге он сыграл 132 матча.

Напомним, ранее в «Сарыарку» перешёл датский форвард Мадс Эллер. Его старший брат Ларс Эллер играет в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталз» и является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «столичного» клуба.