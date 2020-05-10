Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сарыарка» подписала контракт с голкипером Владимиром Сохатским

«Сарыарка» подписала контракт с голкипером Владимиром Сохатским
Хоккей / ВХЛ 0

Российский голкипер Владимир Сохатский пополнил состав «Сарыарки», сообщает пресс-служба карагандинского клуба Высшей хоккейной лиги.

Минувший сезон 30-летний вратарь провёл в системе уфимского «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл за «Торос» 42 матча. В среднем за встречу Владимир пропускал 2,08 шайбы, отражая 92,9% броска. В плей-офф голкипер провёл 7 матчей и одержал 3 победы.

В КХЛ воспитанник уфимского хоккея выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Всего в лиге он сыграл 132 матча.

Напомним, ранее в «Сарыарку» перешёл датский форвард Мадс Эллер. Его старший брат Ларс Эллер играет в Национальной хоккейной лиге за «Вашингтон Кэпиталз» и является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «столичного» клуба.

«Сарыарка» подписала экс-форварда «Аризоны» Хенрика Самуэлльсона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020