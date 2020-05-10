Майоров: если Кудашова сейчас уберут из сборной, то зачем тогда его вообще назначали?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал возможное назначение Валерия Брагина наставником сборной России.
«У СКА своя своеобразная логика. Хоккейная общественность давно привыкла, что там человека у руля команды могут сменить внезапно. Не говоря уж о том, что тренер клуба автоматом становится и наставником сборной России. Тут надо задаться вопросом — пойдёт ли это на помощь нашему хоккею? Я считаю, что нет. При этом я не против кандидатуры Брагина. Валерий Николаевич — хороший специалист. Он это не раз демонстрировал в молодёжной сборной. Я против стратегии менять тренера каждый год. Ведь не очень понятно — почему и зачем меняют.
Вот назначили год назад Кудашова. Значит, рассчитывали на него, строили какие-то планы. Алексей просматривал игроков на трёх Евротурах. Но вот случилась эпидемия коронавируса, чемпионат мира отменили. И если Кудашова сейчас из сборной уберут, получается, он своего шанса поработать главным тренером на чемпионате мира так и не получит? Зачем же тогда его вообще назначали? Всё пытаемся журавля в небе поймать. Так можно и синицу из рук упустить из-за всех этих перемещений.
Ведь Брагину поначалу тоже будет непросто. Одно дело готовить к чемпионату мира мальчишек, которые тебе в рот смотрят, затаив дыхание. Проверять их в турне по Северной Америке в ноябре. И совсем другое — собирать сборную в короткие сроки из звёзд НХЛ и лидеров КХЛ, для многих из которых этот турнир далеко не первый. Из тех, кто давно знает себе цену. Да и в клубе Брагин не работал с 2012 года», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».
- 10 мая 2020
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