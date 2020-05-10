Кастерова с сыном приготовила торт во время карантина

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, показала, как вместе с сыном Никитой готовит торт во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса. Кастерова опубликовала видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.