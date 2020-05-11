Бывший голкипер «Авангарда» Рейзвих продолжит карьеру в «Металлурге» Нк

Российский голкипер Эдуард Рейзвих покинул «Сарыарку» и продолжит карьеру в новокузнецком «Металлурге», сообщает «Шайба.kz».

В составе карагандинского клуба 29-летний голкипер провёл три сезона. В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ он одержал 25 побед в 51 матче, отражая в среднем за игру 93,0% бросков и пропуская 1,72 шайбы. В плей-офф вратарь провёл 6 матчей.

В сезоне-2018/19 Рейзвих помог «Сарыарке» завоевать Кубок Петрова и был признан лучшим вратарём Высшей хоккейной лиги.

Эдуард является воспитанником омского «Авангарда». Последним клубом Рейзвиха в КХЛ была «Сибирь». Всего в лиге вратарь провёл 25 матчей, одержав 7 побед при коэффициенте надёжности 3,05 и 89,9% отражённых бросков. В матчах Кубка Гагарина участия не принимал.