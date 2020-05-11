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Кожевников: «Витязь» — это то место, где Малыхин сможет реализовать себя

Кожевников: «Витязь» — это то место, где Малыхин сможет реализовать себя
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход нападающих Каспарса Даугавиньша и Фёдора Малыхина в подольский «Витязь».

«Даугавиньш уже много лет крепкая боевая единица в КХЛ. Он способен и забить гол, и отработать в обороне, не брезгует силовой игрой. Думаю, в «Витязе» Каспарс будет на своём месте и ниже привычной планки не опустится. А Малыхин за короткое время в «Спартаке» показал, что может хорошо играть, если ему доверять, чего не было в «Ак Барсе». С учётом того, что в Подольске каждый хоккеист на счету, для Фёдора это то самое место, где он сможет реализовать себя», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Минувший сезон Малыхин начинал в составе «Трактора». В челябинском клубе Фёдор принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.

В дедлайн 29-летний нападающий перешёл в «Спартак», где в общей сложности провёл 17 матчей, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. До переезда в Челябинск Малыхин защищал цвета «Ак Барса» и «Автомобилиста».

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