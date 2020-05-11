Бадюков: не назвал бы два сезона в СКА провальными для Якупова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал обмен нападающего Наиля Якупова из СКА в подольский «Витязь».
«Якупов однозначно должен стать усилением для подольской команды. Можно по-разному говорить о том, как он себя показал в НХЛ и что сделал в СКА, но уровень мастерства этого хоккеиста позволяет рассчитывать на него. Особенно в такой команде, как «Витязь», где Наилю наверняка дадут достаточно игрового времени. Однозначно, его берут в первое звено к Александру Сёмину на место ушедшего из команды Алексея Макеева.
Надо сказать, что Якупов и в СКА в целом выступал неплохо. Я бы не назвал эти два сезона в Питере провальными для него. Просто при той системе, что есть в клубе, с широкой ротацией, тяжело постоянно держать свой уровень, если получаешь повреждения, теряешь игровой тонус и уже не можешь иметь практику после восстановления, так как место в составе занято не менее мастеровитыми хоккеистами. С этим столкнулся и Наиль, которому периодически портили жизнь травмы. Но сейчас СКА расчищает платёжную ведомость, чтоб вписаться в потолок зарплат, и Якупов получает хороший шанс стать лидером в новой команде и максимально раскрыть свой потенциал», — приводят слова Бадюкова «Известия».
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