Разгром Швеции и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 11 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 11 мая.
2008 год. Россия — Швеция — 3:2 (2-й тур группового турнира)
Шайба Александра Овечкина за 6 секунд до концовки третьего периода принесла подопечным Вячеслава Быкова пятую победу кряду на турнире в Квебеке.
2010 год. Россия — Казахстан — 4:1 (2-й тур предварительного турнира)
Сборная России без труда разделалась с Казахстаном, голами отметились: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Александр Сёмин и Денис Гребешков.
2012 год. Россия — Швеция — 7:3 (5-й тур группового турнира)
Россияне убедительно победили сборную Швеции. Главным героем встречи стал Евгений Малкин, набравший 5 (3+2) очков.
2014 год. Финляндия — Россия — 2:4 (2-й тур группового турнира)
Подопечные Олега Знарка нанесли Финляндии второе поражение в двух стартовых матчах турнира. Победную шайбу у россиян забросил Николай Кулёмин.
2017 год. Россия — Дания — 3:0 (4-й тур группового турнира)
Сборная России одержала четвёртую победу на турнире. Шат-аут оформил голкипер Андрей Василевский, записавший в актив 21 сейв.
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