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Разгром Швеции и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 11 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Разгром Швеции и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 11 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 11 мая.

2008 год. Россия — Швеция — 3:2 (2-й тур группового турнира)

ЧМ-2008. Группа Е. 2-й тур
11 мая 2008, воскресенье. 00:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 2
Швеция
0:1 Вейнхандль (Мортенссон, Ледин) – 07:15' (5x5)   1:1 Сёмин (Овечкин) – 32:14' (5x5)   1:2 Мортенссон (Фрёгрен) – 39:10' (5x5)   2:2 Фёдоров (Зарипов) – 44:57' (5x5)   3:2 Овечкин (Сёмин, Гребешков) – 59:54' (5x5)

Шайба Александра Овечкина за 6 секунд до концовки третьего периода принесла подопечным Вячеслава Быкова пятую победу кряду на турнире в Квебеке.

2010 год. Россия — Казахстан — 4:1 (2-й тур предварительного турнира)

ЧМ-2010. Группа A. 2-й тур
11 мая 2010, вторник. 18:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Овечкин (Сёмин, Фёдоров) – 10:20' (5x4)   2:0 Ковальчук (Сёмин) – 20:42' (5x5)   3:0 Сёмин – 37:55' (5x5)   4:0 Гребешков (Кулёмин, Афиногенов) – 43:22' (5x5)   4:1 Дударев (Шафранов) – 57:59' (5x4)

Сборная России без труда разделалась с Казахстаном, голами отметились: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Александр Сёмин и Денис Гребешков.

2012 год. Россия — Швеция — 7:3 (5-й тур группового турнира)

ЧМ-2012. Группа B. 5-й тур
11 мая 2012, пятница. 22:15 МСК
Россия
Окончен
7 : 3
Швеция
0:1 Карлссон (Стольберг, Альфредссон) – 05:57' (5x4)   1:1 Попов (Малкин) – 10:27' (5x5)   1:2 Зеттерберг (Альфредссон, Эрикссон) – 14:33' (5x4)   1:3 Франзен – 29:26' (5x4)    (Эрикссон, Зеттерберг) – '   2:3 Малкин (Бирюков, Кузнецов) – 36:00' (5x4)   3:3 Емелин (Дацюк, Калинин) – 38:27' (5x3)   4:3 Пережогин (Медведев) – 40:15' (5x5)   5:3 Малкин (Попов) – 42:40' (5x5)   6:3 Малкин (Попов) – 51:08' (5x5)   7:3 Денисов (Малкин, Попов) – 59:06' (5x4)

Россияне убедительно победили сборную Швеции. Главным героем встречи стал Евгений Малкин, набравший 5 (3+2) очков.

2014 год. Финляндия — Россия — 2:4 (2-й тур группового турнира)

ЧМ-2014. Группа B. 2-й тур
11 мая 2014, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 4
Россия
0:1 Тихонов (Белов, Калинин) – 01:39' (5x5)   0:2 Овечкин (Зарипов, Орлов) – 04:38' (5x3)   1:2 Хиетанен (Контиола, Лехтеря) – 09:13' (5x4)   1:3 Кулёмин – 22:42' (4x5)   1:4 Калинин (Зарипов, Тихонов) – 34:40' (5x5)   2:4 Каралахти (Йокинен, Лаюнен) – 39:08' (5x4)

Подопечные Олега Знарка нанесли Финляндии второе поражение в двух стартовых матчах турнира. Победную шайбу у россиян забросил Николай Кулёмин.

2017 год. Россия — Дания — 3:0 (4-й тур группового турнира)

ЧМ-2017. Группа A
11 мая 2017, четверг. 17:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Дания
1:0 Киселевич (Панарин, Кучеров) – 35:36' (5x5)   2:0 Плотников (Андронов, Телегин) – 35:54' (5x5)   3:0 Гусев (Шипачёв, Дадонов) – 36:46' (5x5)

Сборная России одержала четвёртую победу на турнире. Шат-аут оформил голкипер Андрей Василевский, записавший в актив 21 сейв.

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