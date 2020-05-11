Нападающий Ииро Пакаринен подписал контракт с «Йокеритом»

Нападающий Ииро Пакаринен подписал контракт с финским «Йокеритом», информируется на официальном сайте клуба из Хельсинки. 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пакаринен из-за травмы принял участие только в 22 матчах, записав на свой счёт 10 (4+6) баллов при показателе полезности "+2" и двух минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут и 55 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина финский хоккеист забросил одну шайбу и заработал две минуты штрафа.



Ранее в КХЛ Пакаринен также защищал цвета магнитогорского «Металлурга». В НХЛ нападающий отыграл четыре сезона за «Эдмонтон Ойлерз».