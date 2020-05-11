Источник: Дацюк не завершает карьеру и подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом»

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк точно не будет завершать игровую карьеру и подпишет новый однолетний контракт с клубом, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Напомним, ранее агент хоккеиста сообщал, что ветеран пока не определился со своим будущим.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 41-летний Дацюк из-за травм принял участие только в 43 матчах, записав на свой счёт 22 (5+17) балла при показателе полезности «+12» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф Дацюк забил два гола за три матча.



Следующий сезон станет для Павла вторым в «Автомобилисте» в КХЛ. Ранее он на протяжении трёх лет защищал цвета петербургского СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.



Ранее партнёр Дацюк по сборной России Илья Ковальчук показал мощную силовую тренировку.

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