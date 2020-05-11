Бучневич: стараюсь перед матчами играть в компьютерные игры, но на выезд ноутбук не беру

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о любви к компьютерным играми.
«Я давно играю в компьютерные игры, наверное, с 14 лет. Сейчас уже реже играю, возраст, другие интересы появляются. До этого я действительно много играл, у меня три-четыре часов часов в Dota 2. Сейчас? Например, игровой день, у нас раскатка в 10:30, это минут сорок, потом обед, после этого ты дома, и в пять часов собрание. У каждого свой настрой. Кто-то спит, кто-то ещё чем-то занимается. А я сажусь и поиграю в Dota или CS:GO и сразу на игру еду.
На выезд я компьютер не беру, не получается. Я купил самый навороченный, тяжёлый ноутбук, у меня старый компьютер сломался. Неудобно таскать его. Было такое, что я вообще на выезде очки не набирал, у меня спрашивает тренер, почему так. И я начал связывать это с тем, что я не могу поиграть. В компьютер играешь перед матчами и это отвлекает», — рассказал Бучневич в подкасте Виталия «V1lat» Волочая.
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