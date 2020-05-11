Шарипзянов: ожидания от сезона — только Кубок Гагарина. Хочу быть лидером «Авангарда»

Новичок «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



«Ожидания только самые большие, только Кубок Гагарина. Хочу только выигрывать, бороться в плей-офф, пятые-шестые-седьмые игры, накал страстей, полные трибуны — это то, чего я жду. Всегда, когда приезжали к «Авангарду», то чувствовалась, как болельщики поддерживают команду. Ну и в «Нефтехимике» очень неплохо поддерживали. Ожидания — биться за сезон, за команду, стараться выигрывать каждый матч с этой группой ребят, делать всё и помогать друг другу. Опять-таки, как уже говорил, чемпионство выигрывает команда. Нужно сплотиться и идти к единой цели. Тогда у нас всё будет хорошо. Ну и свою игру тоже нужно улучшать: я еду в «Авангард» не сидеть в третьей-четвёртой паре, а становиться лидером.



В хорошей команде всегда будет конкуренция, есть хорошие защитники, тот же Покка. Видел, что он сделал очень много блокшотов: это очень полезный компонент для защитника, и я буду стараться не отставать, также блокировать и упрощать задачу нашим голкипером. Чем больше поймаешь на себя, тем меньше бросков будет в створ. Хочу играть и в неравных составах, в большинстве и меньшинстве, но, опять же, это ещё нужно доказать. Очень много хороших ребят, которые могут и там, и там сыграть, просто нужно выходить и с первого дня тренировок доказывать, что я достоин этого места в составе, достоин играть в такой хорошей команде, и не просто играть, а стараться быть таким же лидером, каким был в Нижнекамске. Тянуть ребят за собой и самому тянуться к старшим ребятам. Очень много старших, которые и в НХЛ поиграли, и добились довольно высоких результатов. Буду смотреть за некоторыми из них, наблюдать, как они готовятся и играют. Да и я уже тоже не двадцатилетний парень, который приехал и не знает, что ему делать, тоже уже профессионал. Буду делать свою работу максимально хорошо. Думаю, это то, чего требует Кубок Гагарина», — цитирует игрока официальный сайт «Авангард».