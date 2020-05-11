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Сергеев: сразу согласился на предложение московского «Динамо», тут сильнейший состав

Сергеев: сразу согласился на предложение московского «Динамо», тут сильнейший состав
Хоккей / КХЛ 0

Новичок московского «Динамо» Андрей Сергеев рассказал, что сразу согласился на переход в стан бело-голубых.

«Сложно ли было уходить из родного „Нефтехимика“? Я думаю, это здесь не подходит. Скорее, я испытываю сентиментальные чувства.

Были ли предложения от других клубов, кроме «Динамо»? Не в курсе. Агент сказал про «Динамо». Я не стал даже думать и сразу согласился, ведь клуб каждый год претендует на Кубок Гагарина. Тут сильнейший состав, традиции и все условия для роста.

Крикунов строгий, системный, суперопытный тренер. Может сказать тебе всё в лицо, если что-то не устраивает.

Я считаю, у нас в клубе одна цель — Кубок Гагарина! Буду отдавать все силы ради этого», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».

Лучший игрок «Нефтехимика» по показателю полезности в регулярке Сергеев перешёл в «Динамо»
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